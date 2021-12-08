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​В Дубае ближе познакомились с Югрой

На «ЭКСПО-2020» прошел день Ханты-Мансийского автономного округа

​В Дубае ближе познакомились с Югрой
Фото admhmao.ru

В российском павильоне (к слову, самом крупном из всех стран) на международной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае прошел День Ханты-Мансийского автономного округа. Презентовала Югру Наталья Комарова.

Как передает департамент общественных и внешних связей региона, губернатор рассказала гостям мероприятия, что Югра находится в самом центре России, интегрирована в экономики европейской, азиатской, арктической, дальневосточной частей страны. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2020 года превысил 13 миллиардов долларов США, или один триллион рублей.

«Наш регион устойчиво занимает лидирующие позиции в Российской Федерации по развитию информационного общества, в том числе в сфере использования современных информационных технологий и открытости инновациям. Ежегодно Югра становится точкой притяжения ведущих IT-специалистов, экспертов в области обработки больших данных. Эта отрасль – в числе приоритетных для нас. Поэтому приглашаем заинтересованных в развитии в этом направлении в наш регион», – отметила Наталья Комарова.

Она также описала природный и этнографический потенциал автономного округа, который дает огромный задел для разнообразного туризма. А вскоре, 10 декабря, Югра отметит 91-летие со дня образования, хотя исторически региону куда больше лет – не менее 900.

Замминистра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных добавил, что Югра – второй по объемам промышленного производства субъект федерации в стране. Там сформирован один из крупнейших фондов развития промышленности – 2,2 млрд рублей.

В ходе Дня Югры прошла сессия «Югра – сердец нефтегазовой отрасли России: технологические прорывы» и заседание инвестиционного клуба, где особое внимание было сконцентрировано на развитии венчурных механизмов поддержки высокотехнологичных проектов.


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Сегодня в 14:11, просмотров: 140, комментариев: 0
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