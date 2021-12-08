За минувшие сутки на дорогах ХМАО пострадали три человека

За прошедшие сутки в Югре произошло два ДТП, в которых пострадали три человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Одну из аварий учинила 37-летняя женщина в поселке Игрим Березовского района. Управляя автомобилем Toyota, она не выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные и метеорологические условия и в результате не справилась с управлением. Сначала водитель наехала на дорожный знак, затем, по касательной, на опору ЛЭП, а потом столкнулась с автомобилем «УАЗ» под управлением 18-летней девушки.

«В результате ДТП водитель транспортного средства «УАЗ» и пассажир автомобиля «Тойота», 50-летний мужчина, получили травмы. Водитель Toyota в нарушение ПДД оставила место ДТП», - отметили в окружной Госавтоинспекции.