За сутки в ХМАО подтверждено 217 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки подтверждено 217 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах Югры. Наибольший суточный прирост показал Нижневартовск, где болезнь диагностирована у 52 человек. Также много заболевших в Ханты-Мансийске (27) и Сургуте (21).

Ранее стало известно, что крупнейших муниципалитет региона лидирует по темпам вакцинации. По мнению экспертов, именно это позволяет снижать заболеваемость ковидом.

Сейчас в округе лечение от коронавируса проходят 5 348 человек. Состояние 138 пациентов тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Число летальных случаев выросло до 1 794 – за сутки умерли семь человек.

За весь период пандемии в ХМАО зарегистрировано и лабораторно подтверждено 91 496 случаев новой коронавирусной инфекции.