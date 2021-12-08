Мусорный регоператор призвал югорчан уточнить число проживающих для перерасчета платы за мусор

Региональный оператор «Югра-Экология» рекомендовал всем жителям ХМАО уточнить количество проживающих в квартирах и частных дома. Если в квитанции указано неверное число проживающих, жители смогут получить перерасчет после исправления данных, сообщили в пресс-службе компании.

Эти данные важны не только для правильного расчета платы за мусор, но и для определения количества контейнеров на мусорной площадке.

«Если в доме жильцов гораздо больше, чем по информации, переданной регоператору, на контейнерных площадках происходит регулярное переполнение и захламление придомовой территории», - отметили в компании.

Обновленную информацию о количестве проживающих с подтверждающими документами необходимо направить на эл.почту - info@yugra-ecology.ru.

Начислениями платежей физическим лицам и выставлением квитанций также занимаются агенты регоператора по расчетно-кассовому обслуживанию. Они принимают заявления на перерасчет и подтверждающие документы как в офисах, так и по электронной почте.