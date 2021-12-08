В Югре до конца года появятся восемь автоматических пунктов весогабаритного контроля

В ХМАО до конца декабря появятся еще восемь автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО.

«АПВГК будут расположены таким образом, чтобы определять перегруз на всех основных направлениях, по которым идет перемещение грузов внутри региона и в соседние регионы», - уточнили в ведомстве.

Новые пункты будут размещены на:

- 130 км г.Сургут – г.Нижневартовск»,

- 19 км дороги г. Нижневартовск – г.Радужный,

- 17 и 58 км г. Сургут – г. Лянтор,

- 33 км г.Сургут - г.Когалым - граница ХМАО,

- 189 км г.Ханты-Мансийск – пгт.Талинка,

- 3 км г.Нягань – пгт. Приобье

- 86 км г.Нягань – пгт.Талинка.

АПВГК обеспечат круглосуточный мониторинг состава и интенсивности транспортного движения на основных направлениях дорожной сети Югры. На подходах к АПВГК установят информационные табло, которые будут отображать информацию о факте превышения весовых параметров с указанием государственного регистрационного знака транспортного средства.