Делегация Югры участвовала в Дне России на «ЭКСПО-2020» в Дубае

Наталья Комарова и в целом делегация Югры приняла участия в масштабных мероприятиях Дня России в рамках всемирной выставки «ЭКСПО-2020» в Дубае, рассказывает департамент общественных и внешних связей региона. Возглавил презентацию возможностей нашей страны премьер-министр Михаил Мишустин. Он рассказал, что цель России на этой выставке – продемонстрировать достижения государства во всех областях – для этого был оформлен крупнейший павильон площадью четыре тысячи квадратных метров.

«Свою выставочную концепцию мы определили как «Творческий разум: объединяя будущее». Ее идея заключается в интеграции лучших умов всех государств в интересах благополучия и процветания человечества. Российская наука всегда была в авангарде мирового прогресса. Наши новаторы и конструкторы изобрели радиоприёмник, электрическую лампочку, телевидение. Мы стали первыми в космосе. И этот список можно продолжать долго. Вместе с тем Россия, стараясь быть первой, никогда не идёт в одиночку. Мы приглашаем международное научное сообщество к новым совместным исследованиям», – заявил Мишустин.

Также Наталья Комарова приняла участие в пленарном заседании форума «Россия: определяя будущее», где обсуждались вопросы борьбы с пандемией коронавируса и преодолении последствий этой беды, а также прочие экономические и социальные вызовы, стоящие перед мировым сообществом. Там выступили такие топ-менеджеры российского государства, как министр промышленности Денис Мантуров и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В тот же день в российском павильоне прошел День Югры, на котором гостям презентовали инвестиционный, нефтегазовый, научный и экономический потенциал региона, а также выступили лучшие артисты из автономного округа.