В Югорске закрыли все школы из-за высокой заболеваемости ОРВИ среди детей

В Югорске до 15 декабря включительно отправили на дистанционное обучение все школы, кружки, секции и колледж. Мера была принята в связи с увеличением заболеваемости ОРВИ среди учащихся. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«На 47-й неделе в Югорске зарегистрировано 630 случаев ОРВИ, на 48-й неделе – уже 705 случаев. Эпидемический порог превышен на 170,5%. Среди школьников 7-14 лет эпидпорог превышен – в 3,8 раза, 15-17 лет – в 3,4 раза, взрослого населения – в 3,9 раза. Рост заболеваемости за неделю отмечается у детей дошкольного возраста 3-6 лет в 1,7 раза», – прокомментировали в мэрии муниципалитета.