Каждый второй югорчанин занимался сексом в автомобиле

67% водителей Югры занимались сексом в машине – об этом свидетельствуют результаты опроса специалистов сайта «Дром». Только 9% сообщили, что не имеют такого опыта, а 24% опрошенных воздержались от ответа.

Отмечается, что только 60% москвичей и петербуржцев предавались страсти в транспорте, что реже, чем в среднем по стране, и меньше, чем в ХМАО.

«В среднем по стране 67% россиян практиковали секс в машине. Каждый четвертый опрошенный (23%) воздержался от ответа, а 10% рассказали, что не имеют такого опыта. В Хакасии, Тюменской и Амурской областях больше всего автолюбителей, которые хотя бы раз делали это в машине — около 73%. А в Нижегородской, Воронежской и Саратовской таких водителей меньше всего в стране. Но все равно любителей «автомобильного» секса в этих регионах довольно много: каждый второй использовал транспортное средство для любви», – комментирует пресс-служба портала «Дром».