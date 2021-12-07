В Югре вынесен приговор чиновнице за хищение миллионов из бюджета

В ХМАО вынесен приговор в отношении заместителя директора бюджетного учреждения «Дирекция особо охраняемых природных территорий». Суд признал ее виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

По данным окружной прокуратуры, в 2015–17 годах обвиняемая и другие работники учреждения организовали преступную группу с целью хищения бюджетных средств.

«Они изготовили фиктивные платежные поручения, в которых завысили суммы, подлежащие выплате в качестве заработной платы, расходов на оплату проезда к месту отдыха, командировочных расходов. В результате бюджету автономного округа причинен материальный ущерб на сумму более 5,9 млн рублей», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Суд назначил чиновнице наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении других четырех работников учреждения находится на рассмотрении в суде.