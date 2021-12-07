Губернатор Югры на «ЭКСПО-2020» договорилась о двусторонних контактах с потенциальными инвесторами

Несколько важных рабочих встреч провела Наталья Комарова в ходе национального дня России на выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, губернатор обсудила сотрудничество с председателем совета директоров компании Eur Asia Gulf Тадеушем Добровольским (по некоторому совпадению – однофамильцем коллеги Натальи Комаровой по правительству Югры Алексеем Добровольским). Тот рассказал об опыте его фирмы в организации контактов между бизнесом стран Персидского залива и регионами Восточной Европы и Центральной Азии.

«Это наша основная задача, для решения которой мы организуем различные бизнес-миссии, деловые визиты. Наша целевая аудитория – местное бизнес-сообщество», – сообщил Добровольский и выразил готовность помочь с наведением мостов между потенциальными инвесторами из его региона (ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Кувейт, Бахрейн) с Югрой.

«Объединенные Арабские Эмираты проводят политику открытости. Мы готовы расширять горизонты. Мы заинтересованы в этом – проект имеет серьезное прикладное значение. В Югре мы используем современные возможности выстраивания взаимоотношений с инвесторами», – позитивно отозвалась об этой встрече Наталья Комарова.

Также она обсудила потенциальное сотрудничество с советником генерального руководства совета директоров Commercial Bank of Dubai Мохаммедом Сулейманом. Этот банк стал первым в Абу-Даби и уже работает во всем мире, в том числе в России. Он может содействовать финансированию инвестпроектов, которые придут в Югру, а также помочь с продвижением продукции венчурных компаний и югорских производителей.

«Мы активно используем современные технологии финансирования, концессионные соглашения. Правительство автономного округа разделяет с инвестиционными компаниями риски при реализации проектов. Так, например, мы запустили два проекта – по реконструкции железнодорожных вокзалов и производству биологических добавок – на условиях возмещения до 50 процентов затрат инвесторов на их реализацию», – отметила Наталья Комарова.

Итогом встречи стала договоренность о создании совместной рабочей группы для выработки партнерских решений.