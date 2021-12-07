Губернатор Югры выступила в дискуссии об инвестпривлекательности в Дубае

Наталья Комарова рассказала про Югру в ходе дискуссии «Инвестиционная привлекательность России. Возможности для сотрудничества», прошедшей на всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае. Там в течение нескольких дней работает делегация из автономного округа, сообщает департамент общественных и внешних связей.

Первым Югру спозиционировал исполнительный директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов, который выступил модератором встречи. «По итогам 2021 года общий объем инвестиций в Югре превысил 13 млрд долларов США. В экономике Ханты-Мансийского автономного округа доминирует нефтегазодобывающая отрасль. В регионе системно выстроена работа с инвесторами, в том числе за счет современного инструмента венчурного финансирования», – рассказал он.

Глава Югры добавила, что пять процентов всей мировой добычи нефти сосредоточены в нашем автономном округе. При этом регион не занимается исключительно добычей, а активно развивает технологические компетенции в этой сфере, внедряет инновационные решения. И – приглашает инвесторов и готов с ними работать. За год Югра выросла с 14 до 6 места в рейтинге инвестпривлекательности от Агентства стратегических инициатив.

В регионе создаются индустриальные парки (Кондинский район, Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск), промышленные технопарки (Ханты-Мансийск, Нягань), технопарк высоких технологий (Ханты-Мансийск), вскоре стартует работа особой экономической зоны в Нягани.

«С 2020 года активно используем венчурные инвестиции. Так, в 2020 году мы вошли в инвестиционное товарищество с венчурным фондом Terra VC. Благодаря венчурному капиталу 3 компании локализовали свое производство у нас в регионе. Эти компании работают на Ближнем Востоке и Объединенных Арабских Эмиратах, в частности», – рассказала Наталья Комарова и пригласила в Югру всех желающих посмотреть на красоты округа и инвестировать деньги.