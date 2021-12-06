Югорчанка, проводившая «магические ритуалы», предстанет перед судом

В Лангепасе перед судом предстанет 41-летняя горожанка, обвиняемая в хищении денег под видом оказания магических услуг. Об этом сообщает прокуратура ХМАО.

По данным следствия, с 2018-го по 2020 год обвиняемая оказывала услуги «по коррекции будущего, снятию сглаза, порчи, венца безбрачия». Она за деньги проводила специальные обряды для своих посетителей.

«Одна из жительниц города, у которой были проблемы в личной жизни, систематически передавала мошеннице деньги за проведенные магические ритуалы. Женщина перевела обвиняемой в общей сложности свыше 1,4 млн руб., которые та похитила», - уточнили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

От мошеннических действий «гадалки» пострадали еще четыре человека. В ходе следствия они подали гражданские иски.