Две иномарки столкнулись под Ханты-Мансийском накануне: есть пострадавшие

В минувшее воскресенье, 5 декабря, под Ханты-Мансийском столкнулись две иномарки: водителя из покореженного «Шевроле Авео» помогали вытаскивать спасатели. Инцидент произошел на 28 километре автодороги «Югра».

«Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили столкновение автомобилей «Шевроле Авео» и «Митсубиси Л-200». При помощи специального оборудования, зажатого водителя автомобиля «Шевроле Авео» деблокировали из автомобиля. Пострадавший 1986 года рождения передан сотрудникам скорой помощи», – сообщает КУ «Центроспас-Югория».