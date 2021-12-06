В ХМАО по сравнению с прошлым годом на 65% выросла потребность в персонале

В ХМАО в минувшем ноябре было открыто свыше 9 тыс. вакансий. Это на 65% больше, чем в ноябре 2020 года, сообщили в службе исследований Headhunter.ru.

«Чаще всего в ноябре работодатели ХМАО размещали вакансии в профессиональных сферах «Продажи» (31%), «Транспорт, логистика» (13%), «Рабочий персонал» (12%), «Строительство, недвижимость» (11%) и «Добыча сырья» (10%)», - говорится в сообщении hh.ru.

При этом количество резюме, по данным аналитиков, по сравнению с прошлым годом увеличилось лишь на 10% - в ноябре активно искали новую работу около 39 тыс. жителей ХМАО. Чаще остальных работой в Югре интересовались специалисты из профессиональных сфер «Добыча сырья» (11%), «Продажи» (10%), «Административный персонал», «Бухгалтерия», «Производство» (по 7%).

В целом по России количество вакансий в ноябре 2021 года выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а вот количество резюме увеличилось лишь на 1%.