За сутки в Югре 215 человек заразились коронавирусом

За минувшие сутки новые заболевшие коронавирусом выявлены в 21 муниципалитете Югры. Суточный прирост составил 215 случаев, за всю пандемию лечение проходили 91 059. Больше всего заразившихся зарегистрировано в Нижневартовске (50), Сургуте (29) и Нефтеюганске (26).

На момент выявления у 186 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Состояние 150 пациентов тяжелое, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки излечились 250 пациентов, за весь период пандемии – 83 845 югорчан. Скончались от ковида за сутки семь человек. За весь период пандемии – 1 778.