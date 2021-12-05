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​В Нижневартовске за сутки от ковида скончались три человека

За сутки в Югре коронавирусом заразился 221 человек

​В Нижневартовске за сутки от ковида скончались три человека
Фото: siapress.ru

За минувшие сутки новые заболевшие коронавирусом выявлены во всех муниципалитетах Югры. Суточный прирост составил 221 случай. Больше всего заразившихся зарегистрировано в Нижневартовске (38), Сургуте (36) и Нефтеюганске (21).

Скончались от ковида за сутки девять человек: трое в Нижневартовске, по одному – в Березовском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском районах, Нягани, Сургуте и Ханты-Мансийске.

Сейчас лечение проходят 5 478 человек. «Состояние 152 пациентов тяжелое, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщает оперативный штаб региона.

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 90 844 случая новой коронавирусной инфекции, умер 1 771 человек.


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Сегодня в 13:31, просмотров: 143, комментариев: 0
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