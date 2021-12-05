СМИ сообщили о работе силовиков в администрации Пыть-Яха

В администрации Пыть-Яха следователи СКР провели спецмероприятия. В кабинете первого заместителя главы города Алексея Золотухина прошло изъятие документов, сообщает «Правда УрФО» со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников агентства, силовиков может интересовать выделение мэрией земельных участков на оной из перспективных для развития бизнеса территории. Также среди возможных причин называются сделки по выкупу квартир в муниципальную собственность в недостроенном доме в микрорайоне Пионерный.

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