В лесах Югры будут ловить ёлочных воров

В Югре стартует операция «Ель-2021». Оперативно-профилактические мероприятия будут проводить сотрудники Природнадзора, полиции и лесничеств. Кроме того, будут организованы стационарные посты.

О незаконной рубке хвойных молодняков можно сообщить в аппарат Природнадзора Югры по адресу электронной почты prirodnadzor-ugra@admhmao.ru, в территориальные подразделения, а также через социальные сети.

В соответствии с действующим законодательством за незаконную рубку новогодних елей предусматривается административная и уголовная ответственность.

Для граждан размер административных штрафов составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

Помимо штрафов нарушитель обязан возместить ущерб, причиненный лесам. Если сумма ущерба составляет пять тысяч рублей и более, то действия нарушителя влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по данной статье - до шести лет лишения свободы.