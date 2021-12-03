Югра попала в топ-30 регионов по объемам потребкредитования

Югра оказалась на четвертом месте в топе-30 регионов РФ по объемам потребкредитования в октябре 2021 года. Так, самый большой средний размер кредитов отметили в Москве (526,9 тысяч рублей), Московской области (399,9), Санкт-Петербурге (384,6), Ханты-Мансийском автономном округе (372,3) и Хабаровском крае (301,8). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НКБКИ) на основе четырех тысяч респондентов.

Также в Югре наблюдается снижение среднего чека потребкредита в октябре по сравнению с сентябрем этого года – на 2,2 процента.

«В первой половине 2021 года средний чек потребительского кредита был на высоком уровне, а пик роста пришелся на апрель текущего года – более 300 тысяч рублей. Однако затем данный показатель впервые за год снизился, и последние пять-шесть месяцев находится на стабильном уровне – 260-270 тыс. рублей», – поделился директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Средний размер выданных потребительских кредитов по России составил 270,6 тысяч рублей, что больше на 19,8 процентов по сравнению с прошлым годом. Однако, наблюдается и снижение среднего чека – на 0,4.