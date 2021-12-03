Жителю Нягани грозит до 3 лет лишения свободы за покупку гашиша

В Советском районе ХМАО задержали 33-летнего жителя Нягани. При досмотре мужчины полицейские обнаружили и изъяли у него три свертка со спрессованным веществом темного цвета. Экспертиза показала, что это гашиш, массой 2,93 грамма, сообщили в ОМВД России по Советскому району.

Задержанный признался, что купил наркотики через распространителей в Интернете для личного пользования. Деньги за товар он перевел через терминал оплаты на представленный продавцом счет.

В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических веществ, совершенных в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.