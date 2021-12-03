Власти Югры ограничили рост коммунальных тарифов в следующем году

Власти Югры ограничили рост коммунальных тарифов в 2022 году. Квартплата югорчан не сможет вырасти более чем на 5,4%. Соответствующее решение было принято на заседании окружного правительства, пишет портал Ugra-news.ru.

Как сообщил руководитель Региональной службы по тарифам ХМАО Алексей Березовский, ранее правительство РФ утвердило индексы изменения размера коммуналки по Югре. С 1 июля 2022 года квартплата в округе вырастет на 3,4%. «Предельно допустимые отклонения по муниципалитетам округа могут составлять только 2%», – уточнил Березовский.

По его словам, выше всего (на 4-5,4%) квартплата поднимется в семи муниципальных образованиях: гп Октябрьское, гп Приобье, сп Карымкары, сп Малый Атлым, сп Шеркалы и Сургуте. С такой просьбой к губернатору Югры обратились главы этих муниципалитетов. Они предложили довести уровень платы до экономически обоснованного уровня, чтобы коммунальщики не работали себе в убыток.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (40%) тратят свыше 30 тыс. руб. в месяц на основные нужды. В эту категорию трат входят питание, коммунальные услуги и транспорт.