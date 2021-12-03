В ХМАО КПРФ обратилась к президенту Путину с просьбой проверить законность монополизации коммунального рынка

Члены КПРФ в Югре заподозрили корпорацию «СТС», собственниками которой являются бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров, в монополизации коммунального рынка в регионе. Они просят разобраться в этом вопросе президента РФ Владимира Путина, Генпрокурора Игоря Краснова и руководителя ФАС России Максима Шаскольского. Письмо коммунистов опубликовано в паблике «ЗВ – Злой вартовчанин| Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

По оценке первого секретаря отделения КПРФ в Нижневартовске Дмитрия Хрипунова, корпорация «СТС» полностью контролирует коммунальную сферу в городе, а прибыль направляет не на развитие и модернизацию городского хозяйства, а на скупку коммерческой недвижимости, баз отдыха и личное обогащение.

«Мы изложили все факты, которые говорят: „Корпорация СТС“ в лице ее хозяев, граждан Австрии, напрямую может контролировать всю коммунальную сферу не только города, но и стратегического региона — ХМАО, к чему они и стремятся. При желании, имея административный ресурс на местах, им ничего не стоит дестабилизировать обстановку в Югре», - говорится в пояснительной записке к письму.

По мнению коммунистов, из-за роста стоимости коммунальных услуг в Югре растет недовольство. При этом население обвиняет не коммунальщиков, а федеральную власть.

«Люди закономерно считают, что президентские выплаты по сравнению с коммунальными платежами выглядят смешно. В среднем за один год каждый гражданин платит только „СТС“ около 100 тыс. рублей. А президент России — 10 тыс. рублей в год на ребенка, которые также уйдут на погашение коммунальных платежей в карман Бикову и Боброву», — отмечают представители КПРФ.

Коммунисты призвали проверяющие органы провести проверку ситуации в Нижневартовске, связанную с передачей прибыльных предприятий в руки «Корпорации СТС», а также «привлечь должностных лиц региональной службы по тарифам к ответственности за ненадлежащие исполнение своих должностных обязанностей».