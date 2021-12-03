Югорчане за сутки перевели мошенникам почти 4 млн рублей

За минувшие сутки в ХМАО зарегистрировано 13 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Всего югорчане перевели аферистам почти 4 млн руб. Наибольшие потери на этот раз понесли жители Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска, сообщили в УМВД по ХМАО.

В Нягани жертвой аферистов стала 69-летняя пенсионерка. Ей позвонил неизвестный, который представился брокером компании «Газпром Инвестхолдинг» и предложил приобрести по привлекательной цене акции компании. Всего женщина потеряла 70 тыс. руб., которые она перевела на указанный мошенником счет через Qiwi-кошелек.

Потеряла деньги и 38-летняя жительница Нижневартовска, которая также решила подзаработать. Горожанка встретила аферистов в Инстаграме. Ей приглянулось предложение об инвестировании, опубликованное в одном из аккаунтов. В результате югорчанка потеряла порядка 10 тыс. руб.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.

Ранее сообщалось, что жертвами мошенников в ХМАО с начала 2021 года стали 4 800 человек. Они лишились в общей сложности 650 млн рублей. Ущерб по сравнению с прошлым годом вырос на треть.