16+
Логотип Сиапресс
USD  74,0637   EUR  83,8105  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Жители ХМАО теряют деньги при попытках разбогатеть

Югорчане за сутки перевели мошенникам почти 4 млн рублей

Жители ХМАО теряют деньги при попытках разбогатеть
pixabay.com

За минувшие сутки в ХМАО зарегистрировано 13 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Всего югорчане перевели аферистам почти 4 млн руб. Наибольшие потери на этот раз понесли жители Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска, сообщили в УМВД по ХМАО.

В Нягани жертвой аферистов стала 69-летняя пенсионерка. Ей позвонил неизвестный, который представился брокером компании «Газпром Инвестхолдинг» и предложил приобрести по привлекательной цене акции компании. Всего женщина потеряла 70 тыс. руб., которые она перевела на указанный мошенником счет через Qiwi-кошелек.

Потеряла деньги и 38-летняя жительница Нижневартовска, которая также решила подзаработать. Горожанка встретила аферистов в Инстаграме. Ей приглянулось предложение об инвестировании, опубликованное в одном из аккаунтов. В результате югорчанка потеряла порядка 10 тыс. руб.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.

Ранее сообщалось, что жертвами мошенников в ХМАО с начала 2021 года стали 4 800 человек. Они лишились в общей сложности 650 млн рублей. Ущерб по сравнению с прошлым годом вырос на треть.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:02, просмотров: 73, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Выходец из Сургута нашёл 600 млрд для строительства частной дороги в Китай 2140
  2. ​Куратора больницы-долгостроя в Нижневартовске обвинили в получении еще одной взятки 1368
  3. В Сургуте группа мужчин теребит органы из-за концерта Инстасамки 1356
  4. ​В Нижневартовске пьяный водитель автобуса при развороте врезался в автомобиль 1163
  5. Крупнейшая УК Сургута отдаёт дома конкурентам 1000
  6. ​В Югре за сутки зарегистрировали 244 новых случаев ковида 980
  7. ​В Нефтеюганске с 26 ноября ищут 17-летнего парня – возбуждено дело об убийстве 830
  8. ​Сергей Лазарев неоднозначным жестом напомнил своим поклонникам Майкла Джексона 824
  9. ​«Аэропорт Сургут» изучает новые требования кабмина к безопасности аэродромов 806
  10. Россияне назвали месячный доход, который сделает их счастливыми 775
  1. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 5456
  2. В Югре накажут сотрудников больницы, где маленький пациент выстрелил себе в голову 4140
  3. ​В Нижневартовске подростки избили девочку, но во главу угла поставили «национальность конфликта» 3858
  4. ​Сергей Лагойда уходит из администрации Нефтеюганска 3521
  5. ​Вылетела на встречку: в ДТП на трассе под Сургутом погибла женщина 3263
  6. Юному вартовчанину с ДЦП врачи помогают вернуть возможность ходить 2713
  7. ​На крупном пожаре в жилом доме в Нефтеюганске пострадали люди 2577
  8. ​При чем здесь Щербаков? 2412
  9. В тройном ДТП на трассе в Югре погибла женщина 2388
  10. ​Стало известно, кто сменит Юрия Валгушкина на посту замдиректора ДАиГ 2187
  1. ​В ДТП в Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки 10068
  2. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 9138
  3. В Нефтеюганске пьяный лихач на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 8731
  4. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7649
  5. На югорской трассе иномарка столкнулась с «КАМАЗом»: один человек погиб 7428
  6. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7329
  7. ​Не смог остановиться: вартовчанин потерял 6 млн рублей на «бирже» в интернете 6104
  8. ​Из-за самолечения жители Нижневартовска чаще попадают госпиталь 5986
  9. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 5865
  10. ​Зрелище не для слабонервных: югорский врач показал последствия ковида 5609

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика