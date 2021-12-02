20-летний житель Югорска предстанет перед судом за поджог дома

В Советском завершено расследование уголовного дела о покушении на поджог многоквартирного деревянного дома. В его совершении обвиняется 20-летний житель Югорска, сообщили в УМВД по ХМАО.

По данным следствия, преступление произошло в конце апреля в Советском. Молодой человек поссорился со своей знакомой из-за ревности и решил поджечь ее квартиру. Он сделал три бутылки с зажигательной смесью и подкинул их под дверь квартиры девушки.

«Свой преступный умысел не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам. Соседи девушки вовремя заметили воспламенение. Общая сумма предотвращенного материального ущерба для собственников жилых помещений данного дома составила свыше 10 миллионов рублей», - уточнили в УМВД по ХМАО.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он был судим за совершение имущественных преступлений, преступлений против личности и оскорбление представителя власти.