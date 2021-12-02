В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи 17-летнего горожанина

В Нефтеюганске следователи возбудили уголовное дело об убийстве в связи с исчезновением 17-летнего горожанина Романа Залозных, сообщает Znak.com. Полиция передала материалы о розыске молодого человека в СКР, уточнили в УМВД по ХМАО.

Роман Залозных пропал 26 ноября. По данным волонтеров, задействованных в его поиске, в последний раз парня видели в районе нового аэропорта Нефтеюганска. Поиски Романа продолжатся и завтра, 3 декабря. Поисковики предлагают присоединиться к ним всем неравнодушным жителям Нефтеюганска.

По данным полиции, ранее у Романа Залозных не было проблем с законом, на профучетах он не состоял.