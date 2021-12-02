В Октябрьском районе священники освятили дороги, где погибли 11 человек

В Октябрьском районе ХМАО ГИБДД решила бороться с высокой аварийностью на дорогах с помощью молитв. Свою помощь автоинспекторам предложили священнослужители Храма Владимирской иконы Божией Матери и Соборного Храма Святого Алексия Московского. Священники прочли молитвы и освятили аварийно-опасные участки автодорог Нягань-Талинка и Нягань-Унъюган.

В полиции инициативу объяснили тем, что на дорогах Октябрьского района и Нягани за 11 месяцев 2021 года произошел рост числа ДТП.

«На загородных дорогах Октябрьского района погибли 11 человек и 55 получили травмы, из них на автодороге Нягань-Талинка в результате четырех ДТП погибли 3 человека, ранены 7, на автодороге Нягань – Унъюган в двух ДТП погибли 2 человека и 6 травмированы», - уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее в Свердловской области прошел автомобильный крестный ход против COVID-19. Десятки человек проехались на 15 автомобилях вокруг Краснотурьинска с молитвами и иконами Пресвятой Богородицы.