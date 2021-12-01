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Охота не удалась: волки, терроризировавшие поселок в Советском районе, остались на свободе

В Советском районе ХМАО продлили охоту на волков

Охота не удалась: волки, терроризировавшие поселок в Советском районе, остались на свободе
Природнадзор ХМАО

До 19 декабря продлили власти Югры разрешение на отстрел семи волков в Советском районе. Разрешение было выдано в начале ноября после многочисленных жалоб жителей поселка Зеленоборск: люди сообщали о выходах хищников в населенный пункт и нападениях на собак.

Мероприятия по отстрелу волков прошли с 9 по 28 ноября, однако результатов не дали. Охотники не застрелили ни одного зверя.

«Предприняты три попытки загона волков при помощи флажков. Организованы ночные дежурства членов опергруппы в местах наиболее вероятного появления хищников, произведена установка капканов и петель на волчьих тропах», - сообщили в пресс-службе Природнадзора ХМАО

Тем не менее, подчеркнули в ведомстве, работа охотников «повлияла на снижение активности волка в районе Зеленоборска и обеспечение необходимого уровня безопасности для населения района».

«Как результат – в последние десять дней не было зафиксировано ни одного случая выхода волка в поселок Зеленоборск», - уточнили в Природнадзоре Югры.

Ранее сообщалось, что впервые волки появились в Зеленоборске в декабре прошлого года - тогда пропало несколько собак. По словам сельчан, несмотря на их жалобы и обращения к властям, нужные меры предприняты не были и «волки, видимо, расплодились». В Ноябре этого года жители поселка даже написали заявления о переводе своих детей на дистанционное обучение из-за боязни отпускать их в школу.


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Сегодня в 15:04, просмотров: 161, комментариев: 0
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