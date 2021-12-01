С начала 2021 года жители ХМАО обогатили аферистов на 650 млн рублей

Жертвами мошенников в ХМАО с начала 2021 года стали 4 800 человек. Они лишились в общей сложности 650 млн рублей. Ущерб по сравнению с прошлым годом вырос на треть.

По данным УМВД по ХМАО, по количеству зарегистрированных мошенничеств Югра находится на 25 месте в России.

«Однако такими огромными суммами, которые переводят югорчане злоумышленникам, может «похвастаться» не каждый регион, - добавили в ведомстве. - За сутки в среднем граждане отдают по 2 миллиона рублей. Иногда суммы могут варьироваться и до 20 миллионов, в основном в праздничные и выходные дни».

Ранее в Сургуте возбудили уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стала 38-летняя горожанка, которая набрала кредитов на сумму свыше 1,7 млн руб. и перевела все деньги мошенникам.