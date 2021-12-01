В Госавтоинспекции ХМАО напомнили об опасности выезда на полосу встречного движения

В ХМАО выросло число ДТП, совершенных из-за выезда на полосу встречного движения. В окружной Госавтоинспекции напомнили, из-за чего происходят подобные аварии, и как сократить их число.

По данным ведомства, к сложным и аварийным ситуациям приводят несколько факторов: скользкие дороги в период перепадов температур, метеорологические осадки и плохая видимость. В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать скоростной режим, а также избегать выполнения резких маневров, обгонов и перестроений и соблюдать безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля.

«Резкое торможение или интенсивная работа рулем приводит к аварийной ситуации. Наличие шипованной резины, шин дорогой марки не гарантирует вам безопасное передвижение, если вы будете вести себя за рулем излишне самоуверенно», - добавили в ведомстве.

Напомним, только за минувшие выходные, 27 и 28 ноября, на дорогах ХМАО произошло шесть ДТП, в которых четыре человека погибли и десять получили травмы, включая троих детей.