16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8926   EUR  84,8234  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югорские автоинспекторы рассказали, как уменьшить число аварий на дорогах

В Госавтоинспекции ХМАО напомнили об опасности выезда на полосу встречного движения

Югорские автоинспекторы рассказали, как уменьшить число аварий на дорогах
Госавтоинспекция ХМАО

В ХМАО выросло число ДТП, совершенных из-за выезда на полосу встречного движения. В окружной Госавтоинспекции напомнили, из-за чего происходят подобные аварии, и как сократить их число.

По данным ведомства, к сложным и аварийным ситуациям приводят несколько факторов: скользкие дороги в период перепадов температур, метеорологические осадки и плохая видимость. В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать скоростной режим, а также избегать выполнения резких маневров, обгонов и перестроений и соблюдать безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля.

«Резкое торможение или интенсивная работа рулем приводит к аварийной ситуации. Наличие шипованной резины, шин дорогой марки не гарантирует вам безопасное передвижение, если вы будете вести себя за рулем излишне самоуверенно», - добавили в ведомстве.

Напомним, только за минувшие выходные, 27 и 28 ноября, на дорогах ХМАО произошло шесть ДТП, в которых четыре человека погибли и десять получили травмы, включая троих детей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:23, просмотров: 127, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Наталья Комарова потребовала доработать систему проверки QR-кодов для ТЦ 1711
  2. ​Бывший директор структуры «Роснефти» в Югре пойдет под суд за подкуп 1243
  3. В ХМАО вырастет прожиточный минимум для детей и пенсионеров 1114
  4. ​Владимир Путин: «В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок» 1082
  5. ​Патриоты собрались в Сургутском районе на форум 1021
  6. ​Старье – под снос! В Сургуте ликвидируют аварийный фонд 1018
  7. В Нефтеюганске врачей, лечащих пациентов с ковидом, хотят награждать нагрудным знаком 949
  8. Нефтеюганск к Новому году украсят статуями оленей, медведя и крыльями 902
  9. В Югре планируют расширить перечень тех, кто может бесплатно сдать ПЦР-тест 870
  10. У волонтеров приюта «Дорога домой» появилось свое пристанище 852
  1. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 5086
  2. Семейный тиран и вор пойдет под суд за избиение силовика 3704
  3. ​Законные и красивые: мэрия Сургута возвращает ларьки 3670
  4. ​В Сургуте обсуждают слухи о грядущей отставке замдиректора ключевого департамента 3553
  5. В Югре накажут сотрудников больницы, где маленький пациент выстрелил себе в голову 3299
  6. СМИ: в Нижневартовске арестован куратор строительства больницы-долгостроя 3043
  7. ​Вылетела на встречку: в ДТП на трассе под Сургутом погибла женщина 3041
  8. ​Нижневартовск лидирует по суточной заболеваемости ковидом 2858
  9. ​Сергей Лагойда уходит из администрации Нефтеюганска 2684
  10. СК: Люди на пожаре в Нефтеюганске погибли из-за живущего в подвале бомжа 2595
  1. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 10380
  2. В Нефтеюганске отремонтировали подъезд к дачным кооперативам 10176
  3. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 9921
  4. ​В ДТП в Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки 9499
  5. В Нефтеюганске иномарка сбила пешехода, перебегающего дорогу 9367
  6. На югорской трассе иномарка столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие 9216
  7. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 8528
  8. В Нефтеюганске пьяный лихач на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 8022
  9. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7594
  10. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7210

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика