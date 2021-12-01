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​У прокурора Югры новый заместитель

Новый зампрокурора Югры Григорий Сухоруков

​У прокурора Югры новый заместитель
Фото: прокуратура Югры

Заместителем прокурора Югры назначен бывший начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области Григорий Сухоруков. Соответствующий приказ подписан Генпрокурором РФ, сообщили siapress.ru в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Григорию Сухорукову 40 лет. С 2002-го по 2021 год он проходил службу в органах прокуратуры Омской области.

«Занимал должности следователя прокуратуры Советского административного округа г. Омска, прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства, начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства. Зарекомендовал себя юридически грамотным, трудолюбивым, ответственным работником и руководителем. За положительные результаты в служебной деятельности поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором Омской области. Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени», - говорится в биографической справке.


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Сегодня в 10:58, просмотров: 102, комментариев: 0
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