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В Югре школы и группы в детсадах закрываются на карантин из-за ОРВИ и ковида

В ХМАО выросло число закрытых на карантин школ и групп в детсадах

В Югре школы и группы в детсадах закрываются на карантин из-за ОРВИ и ковида
pixabay.com

В Югре за неделю с 22 по 28 ноября в два раза выросло количество закрытых на карантин групп в детсадах и в три раза – школ. Причина – рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией, сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

«Приостановлен очный формат образовательного процесса: в одном детском саду Сургута, 183 группах 91 детского сада, девяти школах, 182 классах 103 школ», - цитирует сообщение Роспотребнадзора «Интерфакс».

На неделе с 15 по 21 ноября на карантине были один детсад в Ханты-Мансийском районе и 94 группы 58 детсадов, а также три школы в Урае, 182 класса 103 школ, одна группа в школе-интернате в Нягани и семь групп в колледже Сургута.

Ранее сообщалось, что в Сургуте зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ среди детей – по сравнению с прошлой неделей число заболевших увеличилось в два раза. Школьники от 7 до 18 лет заражаются ковидом, гриппом и другими вирусными инфекциями.


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Сегодня в 14:40, просмотров: 153, комментариев: 0
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