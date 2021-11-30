За всю пандемию в ХМАО от ковида умерло 1 707 пациентов

За минувшие сутки новые заболевшие коронавирусом выявлены в 20 муниципалитетах Югры. Суточный прирост заболевших – 234 человека. Лидируют по этому показателю Сургут (+39), Нижневартовск (+54) и Нефтеюганск (+22).

На момент выявления у 189 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Состояние 163 пациентов тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Число летальных случаев достигло 1 707 – за сутки умерли 13 человек. За сутки излечился 251 человек, за весь период пандемии – 82 319 югорчан. Всего 89 690 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории округа.