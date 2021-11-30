Известный врач и популяризатор науки Алексей Водовозов расскажет югорчанам о коронавирусе

Очередное научно-популярное мероприятие в режиме онлайн пройдет для жителей Югры – врач-терапевт высшей категорий, известный популяризатор науки и автор книги «Пациент разумный» Алексей Водовозов ответит на вопросы и сомнения людей относительно коронавируса, вакцинации и всего, что с этим связано. Мероприятие проведет «Интеллектуальный клуб».

Вопросы для спикера можно задавать в закрепленном посте в сообществе «Югорской научно-технологической инициативы» ВКонтакте, а сам эфир пройдет в четверг, 2 декабря, в 19.00. Как отмечают организаторы, вопросы можно будет задавать и по ходу разговора в прямом эфире.

Нынешняя серия научно-популярных мероприятий проходит в рамках проекта «Предпринимательский университет», который поддержан Фондом президентских грантов. Две предыдущие лекции были посвящены онкологии и человеческому восприятию запахов. Их записи так же можно увидеть в группе «ЮНТИ».