Югра становится одной из ключевых площадок по обмену опыта в креативных индустриях

Огромное и важное по масштабам, продолжительности и значимости событие завершается в Югре – более половины месяца на территории автономного округа проходил первый международный фестиваль креативных индустрий Creametria. В его рамках прошли более 30 крупных мероприятий, связанных с темой креативной экономики, культуры, архитектуры, урбанистики, IT, туризма и многого другого, их участниками стали сотни экспертов, представителей власти и бизнеса со всей России и из других стран.

Среди важнейших событий, вошедших в программу Creametria: туристский форум «ЮграТур 2021», Слет креативных предпринимателей Югры, IVUgraBrandingForum – форум по территориальному маркетингу и брендингу, первый слет арт-резиденций, «Югорский хакатон-2021» и многие другие.

«Это комплексный проект, реализуемый правительством автономного округа в сфере культуры, искусства, экономики. Фестивалю присвоены эгиды Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, «Северного форума» и председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021 — 2023 годах, Universal University», – отметила губернатор Югры Наталья Комарова. Кроме того, этот форум символично прошел в 2021 году, объявленном Генассамблеей ООН Годом креативных индустрий, и базой для мероприятия стала Югра, которая первой в России приняла закон о развитии и поддержке этого сектора экономики.

«В Югре – уникальный губернатор, – сказала директор федерального «Роскультцентра» Марина Абрамова. – Ханты-Мансийский автономный округ первый среди субъектов Российской Федерации подписал закон о креативных индустриях. Это был первый эксперимент. Сейчас мы видим, как и другие регионы последовали примеру Югры, и стали активно развивать концепции, готовить законы».

«Развивая креативные индустрии, мы создаем новые рабочие места, повышаем туристическую привлекательность региона, инвестируем в человеческий капитал, – объяснил важность этого события замгубернатора Югры и директор департамента экономического развития региона Роман Генкель. – Для каждого из четырех городов – участников слета – определены своя тематика и свои треки.

В Ханты-Мансийске – это локальная идентичность, развитие туристической привлекательности региона, в том числе через призму ресторанного, гостиничного бизнеса. Сургут сегодня активно развивает продакшн и коммуникации. Поэтому на этой площадке выступят эксперты в сфере киноиндустрии, продюсирования. Тематика Нижневартовска – новое ремесленничество. В Нижневартовске рассмотрим кейсы с изделиями ремесленников, дизайнеров. Тематика Нягани – тренды, бренды, социальные сети. Здесь сможем обсудить с региональными блогерами вопросы продвижения продукции через социальные сети и другое».

По словам гендиректора фонда развития предпринимательства Югры «Мой Бизнес» Романа Колупаева, что креативные индустрии сегодня, по сути – «новая нефть» – огромная сфера деятельности, которая базируется на экономике знаний и творчества. Это подтверждает замминистра промышленности и торговли России Гульназ Кадырова: «В ближайшее время нас ждут серьезные изменения структуры экономики, перераспределение добавленной стоимости в пользу экономики знаний. Отдельные страны уже изменили свои подходы к образованию, подготовке кадров. На первое место выходят навыки эмоционального интеллекта, потому что креативный работник является человеком, способным к активной деятельности, продуктивному воображению, творческому, свободному преобразованию реальности на основе модели желаемого будущего».

Очевидно, что сырьевой фактор в экономике Югры останется решающим еще достаточно долгое время, но при этом развитие креативных индустрий никак не идет вразрез с нынешней промышленной специализацией региона. В интервью СИА-ПРЕСС Роман Колупаев отметил, что представители IT-сектора, входящего в креативные индустрии, могут создавать ценные цифровые продукты в том числе и для нефтяников. А в принципе переход к экономике знаний – тренд, который актуален для всего мира, и проведение форума креативных индустрий в Югре – один из факторов постепенной диверсификации в регионе.

В целом можно констатировать, что прошедшее в Югре событие – важная веха и крепкий фундамент, на котором может и должно строиться новое здание творческой экономики автономного округа, где могут реализовать себя и при этом зарабатывать деньги большое количество талантливых людей. Если форум креативных индустрий станет еще одним традиционное и ежегодное мероприятием в Югре и одной из крупнейших и интереснейших площадок по обмену опытом на эту тему во всей России – это станет большим плюсом для нашего региона.