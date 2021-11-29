Югра во второй раз проводит «Культурный марафон»

С 1 по 3 декабре в Югре пройдет IIФорум писателей «Культурный марафон». Он будет базироваться на нескольких площадках в Ханты-Мансийске и Нижневартовске, где соберется небольшое количество участников, а остальные смогут присоединиться в режиме онлайн, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.

Форум начнется с вручения премии губернатора Югры в области литературы, культуры и искусства – она присуждается с 1998 года авторам произведений, которые внесли значительный вклад в культурное наследие региона. Награждены будут лауреаты в четырех номинациях: художественная проза; поэзия; документальная, публицистическая, литературоведческая, научно-популярная литература; детская литература.

В форуме примут участие местные и российские писатели Майя Кучерская, Александр Сегень, Николай Иванов, Еремей Айпин, Валерий Михайловский, Сергей Козлов, издатель Елена Шубина, а также книжные блогеры.

Участники также обсудят актуальную повестку в ходе круглых столов, посвященных состоянию и перспективам изучения литературы в Югре, связям СМИ и писателей, развитию книжного рынка и многому другому. Также в рамках мероприятия пройдут различные мастер-классы, выставки и встречи писателей с аудиторией.

По итогам форума участники узнают, как писать книги, работать с издательствами, продвигать личный бренд, а закончится все «Литературным балом». Организуют форум департамент культуры Югры, а также региональная государственная библиотека и библиотечная ассоциация.