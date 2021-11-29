В прокуратуре Югры три дня будут принимать вопросы о нарушении прав инвалидов

Прокуратура Югры открывает «горячую линию» по защите прав инвалидов. Звонки будут принимать три дня, 29 и 30 ноября и 1 декабря по телефонам: 8 (3467) 352-212,8 (3467) 352-903.

«В прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа-Югре по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации 29, 30 ноября 2021 г. и 01 декабря 2021 года будет проведена «горячая линия» по вопросам социальной защиты инвалидов, проживающих в автономном округе. Информация о нарушениях законодательства в сфере социальной защиты инвалидов может быть сообщена по указанным телефонам с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 16:30», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.