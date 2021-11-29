Комарова: свыше 50% югорчан считают меры по борьбе с ковидом оправданными, 22% - чрезмерными

Больше половины жителей ХМАО считают, что введенные в регионе меры по борьбе с коронавирусом оправданы. Об этом в понедельник в ходе онлайн-встречи с югорчанами сообщила губернатор округа Наталья Комарова.

«Согласно проведенному Центром „Открытый регион“ в ноябре социологическому исследованию среди югорчан, свыше 52% из нас считают принимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции оправданными, достаточными. Еще 21% имеют мнение, что они должны быть строже. И 22% находят действующие решения чрезмерными», - сказала Наталья Комарова.

В Югре с 8 ноября действует система QR-кодов. Предъявлять их необходимо при посещении спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, заведений общепита, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты до конца 2021 года. С 22 ноября по 5 декабря власти Югры ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса и не переболевших жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района.