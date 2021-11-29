Рейсы в Тобольск из Сургута и Нижневартовска включены в программу субсидирования

Авиарейсы из Сургута и Нижневартовска в новый аэропорт Тобольска включены в программу субсидирования региональных перевозок. Utair запустит эти авиамаршруты с 2022 года. Полеты будут выполняться трижды в неделю по каждому направлению. Пассажиры полетят на самолетах ATR 72.

«Благодаря многолетней системной политике по запуску маршрутов в Западной Сибири Utair получил от авиационных властей субсидии на выполнение рейсов из Сургута и Нижневартовска, — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов. - Прямые рейсы улучшат транспортную доступность Югры и дадут жителям округа возможность быстро и с комфортом добраться до Тобольска».



Ранее стало известно, что аэропорт «Ремезов» в Тобольске увеличит в 2022 году число направлений полетов, а количество рейсов вырастет до 26 в неделю. В частности, ожидается запуск рейсов в Новый Уренгой, Сургут, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Сочи и Симферополь.