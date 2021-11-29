За сутки от коронавируса скончалось 10 югорчан

За минувшие сутки новые заболевшие коронавирусом выявлены во всех муниципалитетах Югры. Суточный прирост заболевших – 232 человек. Лидируют по этому показателю Сургут (+41), Нижневартовск (+40) и Нефтеюганск (+20).

На момент выявления у 212 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Состояние 160 пациентов тяжелое, 99 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Число летальных случаев достигло 1 694 – за сутки умерли 10 человек. Сейчас лечение продолжают 5 694 пациент. За сутки излечились 240 человек, за весь период пандемии – 82 068 югорчан.