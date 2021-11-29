Как прошел первый полноценный разговор новой думы Югры с Натальей Комаровой

Продолжаем разбор одного из ключевых событий, закрывающих год в Югре – итоги инвестиционного послания, отчета о работе правительства автономного округа, а также обращения к жителям региона Натальи Комаровой. Подробности о содержании самой речи (она длилась час) мы писали ранее, но это все – после обращения прошла традиционная сессия вопросов губернатору от депутатов всех фракций думы Югры. Как она прошла и что парламентарии обсудили с главой региона – в нашем материале.

«Единая Россия»: ремонт школ – между федерацией и муниципалитетами

От «Единой России» выступила руководитель фракции и зампредседателя думы Югры Наталья Западнова. Она поблагодарила губернатора за интересную и структурированную информацию об итогах года и формулировку задач на будущее и задала вопрос о капитальном ремонте школ – соответствующая программа должна появиться в федеральном уровне, поэтому важно понять, как она интегрируется в югорскую действительность.

Наталья Комарова признала важность этого вопроса и напомнила, что несколько лет назад окружной бюджет выделял муниципалитетам большие деньги на приведение школ в порядок, и теперь аналогичный запрос вновь актуален, и федерация готова помогать – но муниципалитеты далеко не каждый раз могут удовлетворить всем критериям заявки.

«По статистическим данным, регион определился в 13 зданиях в муниципальных образованиях по состоянию на 1 января 2021 года. В течение года в 5 из них в Ханты-Мансийском районе ремонты проведены. Оставшиеся восемь: здесь нужно говорить, что подготовленность нашей заявки муниципалитетами пока не соответствует федеральным требованиям», – рассказала Наталья Комарова, и добавила, что на 2022 год только шестая школа в Урае полностью соответствует требованиям федеральной программы. Еще над семью объектами регион будет работать с местными властями, чтобы добиться федеральной помощи.

КПРФ: бродячие собаки и питание детей

От лица КПРФ вопросы губернатору задавал руководитель фракции Алексей Савинцев. Сначала он раскритиковал новую концепцию по обращению с бродячими животными в Югре и предложил совместно с его партией на одном из муниципалитетов детально проработать механизм обеспечения безопасности людей от нападения уличных собак.

Глава региона не согласилась с тезисом Савинцева о том, что новая концепция по обращению с бродячими животными «не работает» – ее вообще еще рано оценивать, так запуск произошел даже не в начале 2021 года, а позже.

«Основная идея состоит в том, чтобы ни одно животное не осталась без владельцев. Это будет либо приют муниципальный или частный, либо физическое лицо, которое никогда не отдаст своего питомца, не выбросит его либо возьмет его на воспитание из приюта, – подчеркнула Наталья Комарова. – У нас на сегодняшний день восемь приютов, один из них муниципальный. В этом году мы планируем получить еще пять. Отмечу, что ваш подход, Алексей Владимирович, тоже принят во внимание, и пилотный проект мы будем проводить в Сургутском районе и в Пыть-Яхе. У нас с вами будет возможность должным образом сделать оценку и принятым решением, и возможностям их развития».

Далее Алексей Савинцев указал на то, что хороший иммунитет, который становится основой для крепкого здоровья, закладывается в детстве и сильно зависит от питания: «Вместе с правительством мы проработали этот вопрос, сработали оперативно. Мы имеем свои наработки, и готовы их отработать совместно, решая вопросы с детским питанием как школах, так и в детских садах». Наталья Комарова согласилась и предложила представителям КПРФ войти в рабочую группу по этому вопросу.

ЛДПР: нижневартовская больница и софинансирование моста от соседей

Первый вопрос от ЛДПР задал руководитель фракции Виктор Сысун. Он был посвящен острой проблеме, которая поднимается на многих публичных мероприятиях с губернатором – нижневартовской больницы, а именно – в ком или в чем причина неоднократного срыва сроков по завершению этого объекта.

Наталья Комарова в ответ так же предложила ЛДПР инкорпорироваться в процесс: «Объективные причины не называю – они известны и мы их уже многократно обсуждали. Из субъективных, полагаю, и я об этом уже говорила – это изменение системы управления бюджетными капитальными вложениями. Если есть интерес, мы готовы включить вас в эту проектную команду. Надеюсь, что в данном случае басни Крылова в своем негативном последствии не сработают. Вижу перспективы у этого подхода».

Второй вопрос от либерально-демократической партии задал депутат Михаил Селюков. По его мнению, в одном из главных и стратегических инфраструктурных проектов пятилетия – втором мосту через Обь в районе Сургута – заинтересованы и Югра, и Ямал, и Тюменская область. А кредит в федеральном бюджете размером почти в 14 млрд рублей берет и будет отдавать только Югра. «Может быть, стоит рассмотреть вопрос, что в последующем, допустим, за счет квоты Тюменская область погасит пять миллиардов кредита, Ямал – пять миллиардов, и Югра погасит за счет своей квоты остальную часть?» – спросил депутат.

Наталья Комарова отметила, что вопрос взаимодействия регионов и, в том числе, распределения денег по программе «Сотрудничество», традиционно лежит в плоскости договоренности губернаторов, и обсудить подобную инициативу можно, но для начала – надо ее детально проработать. «В этой связи, если вы считаете что есть возможность его поправить, у вас есть предложения в договор, в типовое соглашение, я готова его принять, обсудим с коллегами, если я с этим соглашусь как губернатор, поддержит правительство автономного куда. Площадка для переговоров у нас есть», – ответила глава региона.

«Справедливая Россия»: вторичное освоение территорий

Вопрос единственного представителя партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Михаила Сердюка касался близкой ему строительной сферы. Чтобы она не тормозила, требуется вовлекать в оборот территории, где стоят всякие гаражи, промзоны и прочие пространства, которые могут попасть в качественное вторичное освоение. «Готовы ли вы, Наталья Владимировна, возглавить рабочую группу для разработки соответствующих нормативно-правовых актов, чтобы комплексное развитие территорий заработало в автоматическом округе?», – спросил Сердюк.

Глава региона отметила, что опыт комплексного освоения территорий в Югре есть – например, в Нижневартовске застройщику отдавали целый квартал старой малоэтажной застройки под расселение и новые дома, и все получалось. А по поводу рабочей группы – Наталья Комарова готова в нее войти, но: «Но мне очень хотелось бы, чтобы органы местного самоуправления, местное сообщество определяло правила каждый на своей территории. Как человек, как гражданин и я не приемлю состояние дел в Сургуте, когда в центре города гаражи, например, размещены, когда из окон каких-то замечательных и даже крутых зданий – вид на промзону с минимальным благоустройством и уходом за ней. Это касается и Нижневартовска, практически каждого из наших городов».

Поэтому – вся инициатива на муниципалитетах, но если они будут тянуть или неэффективно работать в этой сфере – региональное правительство будет вынуждено вмешиваться.

«Партия пенсионеров»: награды бизнесу и пенсионный омбудсмен

Единственный представители «Партии пенсионеров» в думе Югры Владимир Зиновьев в первом вопросе предложил идею создать специальную государственную награду для малого и среднего бизнеса – «Заслуженный предприниматель Югры». Дабы отблагодарить за тяжелую работу в период пандемии и не только.

Губернатор напомнила, что в Югре больше десяти направлений, в которых вручаются подобные награды, но конкретно бизнеса в этом числе нет, так как это довольно широкое понятие и сфера деятельности. Так что особо отличившихся предпринимателей можно награждать по конкретным направлениям, но есть еще одна опция: «Я бы предложила нам вместе подумать немножко над другим подходом по аналогии с конкурсом «Черное золото Югры» – отсюда зайти, создать площадку, платформу для того, чтобы отмечать особый вклад в формирование предпринимательской активности у нас в регионе».

Второй вопрос Зиновьева касался возможности введения в Югре института уполномоченного по правам пенсионеров, так как зачастую этой категории граждан нужно отстаивать заслуженные преференции во взаимодействии с государством. Наталья Комарова не стала отказываться от этой инициативы, но напомнила, что в регионе есть уполномоченный по правам человека, а также целая система оказания бесплатной юридической помощи пенсионерам за счет бюджета. «Вот поэтому тему не закрываем, выясняем, почему не работают уже созданные возможности для людей пожилого возраста, защите их прав, если они считают, что они нарушены, и дальше уже определяемся с направлением, в котором будем принимать решения», – отметила глава региона.

Итого

Стоит отметить, что это была первая подобная сессия вопросов и ответов с участием губернатора и нового состава думы Югры, избранного в сентябре 2021 года. Прошла она в доброжелательном и конструктивном ключе – парламентарии задавали волнующие их и избирателей вопросы, Наталья Комарова отвечала и неоднократно приглашала представителей оппозиции включаться в процессы и совместно обсуждать и решать поставленные проблемы. Это говорит о том, что новая конфигурация власти, сформированная по итогам волеизъявления югорчан, готова к совместной конструктивной работе на благо региона.

Отчет губернатора и правительства Югры за 2021 год по итогам обращения и сессии вопросов-ответов был принят депутатами единогласно.