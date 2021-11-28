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Югорчане могут помочь собрать подарки для детей Сирии и Донбасса

В Югре стартовала акция «Подари чудо детям»

Югорчане могут помочь собрать подарки для детей Сирии и Донбасса
Фото: pixabay.com

Югорчан пригласили поучаствовать в акции от «Гуманитарного Добровольческого Корпуса», чтобы собрать новогодние презенты для детей из Сирии и Донбасса, рассказывает департамент общественных и внешних связей автономного округа.

«Донецкий академический областной театр кукол обратился к нам с просьбой о помощи в установке уличной новогодней ели. В связи с чем мы будем собирать средства и на исполнение этой мечты юных жителей Донецка, – рассказал председатель АНО «Гуманитарный Добровольческий Корпус» Эдуард Логинов. – При этом там же силами югорчан, театральных коллективов мы организуем для ребят праздничный утренник».

В Донецке проведение акции «Подари чудо детям» запланировано на 15 декабря, а в Сирийской Народной Республике – 7 января.

Сбор подарочных наборов и денежных средств ведется до 10 декабря. Они принимаются АНО «Гуманитарный Добровольческий Корпус» по адресу: Сургут, проспект Ленина, д. 67а с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

Дополнительную информацию о проекте можно получить по телефону: +7 (3462) 24-73-33, а также посредством электронной почты: info@humcorps.com.


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28 ноября в 10:48, просмотров: 1252, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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28 ноября в 13:49
Вот пусть логинов из своего тощего кармана и платит. Его идол там все разбомбил

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