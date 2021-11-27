Доход, расход и дефицит: каким будет бюджет ХМАО – 2022

Депутаты думы Югры приняли бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов приняли депутаты регионального парламента.

В соответствии с документом, доходы казны составят на 2022 год 251,9 миллиарда рублей, на 2023 год – 260,4 миллиарда, 2024 год – 264,2 миллиарда рублей. Расходы на 2022 год сформированы в объеме 285,5 миллиарда рублей, 2023 год – 294,4 миллиарда, 2024 год – 278,5 миллиарда рублей. Дефицит в 2022 году составит 33,5 миллиарда рублей, в 2023 году – 33,9 миллиарда, в 2024 году – 14,4 миллиарда.

«Структура расходов региональной казны определена исходя из приоритетного финансирования мероприятий по достижению национальных целей развития, мер по реализации послания президента России», - говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Основными источниками дохода остаются налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций и налог на доходы физических лиц.