Предпринимательница из ХМАО перевела мошеннику 1,3 млн рублей за бумагу

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В полицию города обратилась индивидуальный предприниматель. Женщина пояснила, что нашла в Интернете объявление об оптовой продаже бумаги А4. Продавец предложил продать ей товар по более низкой цене.

«Женщина заключила договор с поставщиком и в качестве задатка перечислила на банковский счет свыше 1 300 000 рублей. Между тем, поставщик не спешил выполнять договорные обязательства и вскоре перестал выходить на связь», — сообщили в УМВД по ХМАО.

Ранее жертвой аферистов стала жительница Белоярского района ХМАО, которая заказала в интернете новогодние подарки для воспитанников детского сада. Девушка перечислила мошенникам свыше 120 тыс. руб.