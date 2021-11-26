За сутки в Югре от коронавируса умерли 11 человек

За минувшие сутки в 21 муниципалитете ХМАО выявлено 238 новых случаев заражения COVID-19, сообщает окружной оперативный штаб. Лидерами по суточной заболеваемости стали Сургут и Нижневартовск – в каждом из этих городов зафиксирован 41 новый заболевший. Следом идет Советский район – 22 новых случая и Ханты-Мансийск – 19.

Также за сутки в Югре зарегистрировано 11 летальных случаев от коронавируса. За весь период пандемии, по официальным данным, в округе от инфекции умерли 1 660 человек.

Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, в Югре находятся 16 772 человека. Состояние 171 госпитализированного пациента оценивается как тяжелое, 114 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.