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Югорчане оформили заведомо невозвратные кредиты на сумму свыше 3,5 млн рублей

В ХМАО вынесен приговор работникам салона сотовой связи, оформлявшим кредиты на клиентов

Югорчане оформили заведомо невозвратные кредиты на сумму свыше 3,5 млн рублей
pixabay.com

Югорский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении пяти жителей Советского района. Они признаны виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В период с ноября 2017 года по ноябрь 2018-го подсудимые, трое из которых работали в салоне сотовой связи, заключали кредиты на приобретение товаров в магазине.

«Для оформления договоров они использовали копии паспортов граждан, ранее обращавшихся в указанные салоны, и паспорта местных жителей, злоупотребляющих спиртными напитками», - рассказали в ведомстве.

Злоумышленники причинили нескольким банкам ущерб на сумму более 3,5 млн рублей. Банки обратились в суд с требованием взыскать с югорчан ущерб.

Суд назначил одному из виновных наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. Его соучастники получили от 2 до 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет.


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Сегодня в 17:02, просмотров: 53, комментариев: 0
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