В УФСИН Югры отказались комментировать инициативу СФ об ужесточении наказания за пытки заключенных

В УФСИН по Югре отказались комментировать предложение Совета Федерации о введении отдельного наказания за пытки со стороны правоохранителей и сотрудников пенитенциарной системы.

«Представители регионального отделения УФСИН не могут оценивать законотворческие инициативы», – ответили в ведомстве на запрос siapress.ru.

Ранее состоялось заседание рабочей группы Совета Федерации по подготовке соответствующих поправок в Уголовный кодекс. Сенатор Людмила Нарусова сообщила, что над законопроектом начали работать еще в 2019 году после сообщений о пытках в ярославской колонии № 1.