Житель Пыть-Яха получил штраф за приветствие молодоженов выстрелами из пистолета

Житель Пыть-Яха заплатит штраф в размере 40 тыс. руб. за стрельбу на свадьбе. Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району, ранее в популярной соцсети появился пост о том, что в поселке Федоровский один из гостей свадьбы несколько раз выстрелил из оружия в воздух.

Стрелком оказался 30-летний житель Пыть-Яха. Полицейские установили, что в ходе свадьбы он четыре раза выстрелил в воздух из пневматического пистолета. Нарушитель пояснил, что таким необычным образом он поприветствовал жениха и невесту.

В отношении мужчины составили административный протокол о стрельбе из оружия с нарушением установленных правил. Судья выписал стрелку штраф, а также конфисковал у него оружие.

Уточняется, что мужчина владел оружием на законных основаниях.