Депутаты ХМАО приняли бюджет региона на 2022 – 24 годы

Депутаты думы ХМАО приняли в первом чтении бюджет Югры на 2022 год – 2024 годы. В следующем году доходы региональной казны составят 251,2 млрд руб., доходы – 284,7 млрд руб. Дефицит бюджета составит 33,5 млрд руб. В 2023 году доходы и расходы ожидаются в объеме 259 и 292,9 млрд руб., в 2024 – 261,4 и 275,8 млрд руб.

По словам спикера окружной думы Бориса Хохрякова, бюджет Югры носит социально-ориентированный характер: свыше 70% расходов связаны со здравоохранением, образованием, развитием культуры и поддержкой демографии.

«Последние два года округ испытывал дополнительную финансовую нагрузку из-за пандемии. Несмотря на возросшие расходы, бюджет округа на 2022-2024 годы сохраняет социальную направленность, в него заложены все необходимые средства для выполнения обязательств перед югорчанами», - отметил депутат регионального парламента Николай Ташланов.