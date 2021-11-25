В 2022 году число безработных в ХМАО должно сократиться до 5,9 тыс. человек

Число безработных в ХМАО по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 6,4 тыс. человек. Это более чем в четыре раза ниже уровня прошлого года, сообщил и. о. директора департамента труда и занятости населения Югры Валерий Беспояско.

«По оценке, к концу 2021 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения автономного округа, не превысит 6,4 тыс. человек. В 2020 году их численность составила 27,9 тыс. человек», - сказал Беспояско ТАСС.

Он добавил, что в 2022 году прогнозируется восстановление стабильности на рынке труда и снижение числа безработных до 5,9 тыс. человек.

Рост безработицы в ХМАО начался в апреле 2020 года на фоне распространения коронавирусной инфекции. Численность зарегистрированных безработных увеличилась в 6,5 раза.

Ранее сообщалось, что чаще всего жители Югры увольняются с работы по собственному желанию. Однако число таких увольнений сократилось с 65% во втором квартале 2021 года до 50% в третьем. При этом в округе выросла доля увольнений по сокращению штата - с 6% в третьем квартале 2020 года до 9% в 2021 году.