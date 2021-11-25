Наталья Комарова объявила 2022 год в Югре Годом здоровьесбережения

Губернатор Югры Наталья Комарова объявила 2022 год Годом здоровьесбережения.

«Предлагаю объявить 2022 год годом здоровьесбережения в Югре. Это будет год для каждого, кто стремится сделать жизнь вокруг себя, в своем доме, в Югре лучше, безопаснее, внедрять гражданские инициативы, технологии в медицине, науке, направленные на сохранение здоровья», - сказала глава региона во время ежегодного послания к югорчанам.

Наталья Комарова выступила с обращением в четверг, 25 ноября, во время заседания думы региона. Выступление длилось чуть более часа. Губернатор зачитала отчет о результатах деятельности правительства автономного округа за 2021 год, инвестиционное послание и обращение к жителям, представителям общественности региона и депутатам.

Напомним, что 2021 год был Годом знаний в Югре.